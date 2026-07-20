吃得放心送得安心！外送專法明上路 4部會聯手強化保險、薪資與食安

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-20 19:46

送產業迎來重大變革，各界期待的「外送專法」於明（21）日零時正式施行。為了落實制度並平衡產業生態，勞動部、經濟部、交通部及衛福部四大部會，歷經半年籌備，共推出多項關鍵配套規範，從勞動權益、商家公平、交通安全到食品衛生，全面建構安全、透明且公平的產業環境，造就外送員、外送平台、商家及消費者的多贏局面。

吃得放心送得安心！外送專法明上路 勞交經衛4部會聯手強化保險、薪資與食安。（圖：shutterstock）

這項新法制的核心，在於改變過去平台擁有絕對主導權、外送員相對弱勢的不平衡狀態。針對外送員最關心的勞動權益，新制明確規範報酬計算方式，並要求平台提供更透明的派單資訊；針對停權或終止契約，也建立了合理的救濟程序。最重要的是，勞動部要求大幅強化工作期間的商業保險保障，並新增職業災害保險的申請管道，確保外送員在穿梭大街小巷時，能享有真正的安全防護網。

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對廣大的消費者而言，此次改革亦帶來實質保障。交通部透過新制強化訂單取消退款、交易資訊揭露及平台履約責任，保障民眾點餐後的權益；衛福部則針對外送過程的衛生管理設下門檻，要求平台落實外送員的食安教育，規範取送餐與運送細節，有效降低餐點污染風險，讓民眾吃得更安心。

此外，對於合作商家，經濟部訂定了明確的契約規範，提升抽成與收費的透明度，避免平台擅自調動規則，並要求建立爭議處理機制，維護店家的經營權益。