鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-08-01 10:05

行政院長卓榮泰 31 日前往新竹縣視察新竹生物醫學園區發展現況與第四生技大樓推動情形時表示，為滿足生醫產業強勁發展需求並完善產業生態系，政府已投入 60.79 億元經費推動新竹生醫園區第四生技大樓中長程計畫。他強調，台灣不僅擁有世界領先的台積電 (2330-TW)(TSM-US），未來更將結合人工智慧與頂尖醫療技術，全面打造大健康產業，落實健康台灣核心理念，引領台灣生醫產業在世界舞台發光發熱。

卓榮泰表示，政府已將生技醫療列為國家 13 項戰略產業之一，並全力打造大健康產業。有鑑於目前新竹生醫園區廠房出租率達 93.44%，土地出租率達 97.47%，發展空間已趨飽和，為滿足廠商進駐需求並全面提升園區品質與量能，政府特別編列 60.79 億元經費推動第四生技大樓中長程計畫，未來預計將創造 1650 個就業機會，進一步完善整體生醫產業生態系。

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卓榮泰指出，台灣在科技製造業上具有領先優勢，國家經濟體質健全，政務推動與國家發展已不能再用過去的思維，必須朝向多元化發展，持續結合世界最頂尖與最先端技術。政府除了積極推動人工智慧新十大建設、全力發展軟體設計外，也將生技醫療列為國家 13 項戰略產業的旗艦計畫，全力建構完善的生醫產業生態系，打造結合智慧醫療、精準健康、再生醫療及健康科技的高科技健康國家。

卓榮泰表示，新竹生醫園區正是未來推動健康台灣及大健康產業中非常重要的一環。隨著台灣邁入超高齡社會，醫療觀念必須從過去的疾病治療轉換為預防與健康促進，並透過科技輔助升級為智慧照顧與健康產業。新竹生醫園區未來將整合生醫科技與產品研發及育成中心、台大醫院新竹生醫園區分院與特色醫療聚落 3 大中心，結合人工智慧科技與醫療服務，全面提升整體競爭力。

地方建設需要地方政府全力協助，卓榮泰特別感謝新竹縣長楊文科展現魄力與解決問題的能力，中央後續也會持續盤整尚未解決或推動進度較慢的計畫，與地方政府通力合作。卓榮泰請國科會及竹科管理局務必依照第四生技大樓中長程計畫規劃內容、時程及進度如期完成，讓國內外大廠都能將台灣作為投資發展的首選，讓新竹生醫園區再創台灣產業的新高峰。