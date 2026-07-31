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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為30.46元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對索尼(SONY-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.33元，其中最高估值1.45元，最低估值1.18元，預估目標價為30.46元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1.45(1.4)1.581.841.96
最低值1.18(1.18)1.261.381.78
平均值1.33(1.29)1.441.541.87
中位數1.33(1.3)1.441.511.87

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值848.30億845.27億901.55億943.61億
最低值764.34億750.85億740.84億926.36億
平均值799.99億796.88億846.78億934.99億
中位數796.92億797.05億852.27億934.99億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.271.121.091.24-0.36
營業收入882.97億851.88億901.63億849.92億828.15億

詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSSONY

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