鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為30.46元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對索尼(SONY-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.33元，其中最高估值1.45元，最低估值1.18元，預估目標價為30.46元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1.45(1.4)
|1.58
|1.84
|1.96
|最低值
|1.18(1.18)
|1.26
|1.38
|1.78
|平均值
|1.33(1.29)
|1.44
|1.54
|1.87
|中位數
|1.33(1.3)
|1.44
|1.51
|1.87
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|848.30億
|845.27億
|901.55億
|943.61億
|最低值
|764.34億
|750.85億
|740.84億
|926.36億
|平均值
|799.99億
|796.88億
|846.78億
|934.99億
|中位數
|796.92億
|797.05億
|852.27億
|934.99億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|1.27
|1.12
|1.09
|1.24
|-0.36
|營業收入
|882.97億
|851.88億
|901.63億
|849.92億
|828.15億
詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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