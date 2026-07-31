鉅亨速報 - Factset 最新調查：PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)EPS預估上修至0.74元，預估目標價為23.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.73元上修至0.74元，其中最高估值0.94元，最低估值0.65元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.94(0.94)
|1.28
|1.74
|最低值
|0.65(0.65)
|0.74
|1.09
|平均值
|0.76(0.75)
|1.02
|1.36
|中位數
|0.74(0.73)
|1.02
|1.26
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.19億
|40.95億
|42.76億
|最低值
|28.16億
|32.54億
|32.65億
|平均值
|30.14億
|35.14億
|39.04億
|中位數
|29.23億
|34.49億
|39.03億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.30
|-0.04
|0.37
|1.20
|營業收入
|14.85億
|17.63億
|19.62億
|25.26億
詳細資訊請看美股內頁：
PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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