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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aercap Holdings N.V.(AER-US)EPS預估上修至18.76元，預估目標價為180.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Aercap Holdings N.V.(AER-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.42元上修至18.76元，其中最高估值19.35元，最低估值17.66元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值19.35(19.35)19.7520.48
最低值17.66(16.27)15.8319.6
平均值18.72(18.3)18.2119.98
中位數18.76(18.42)18.2519.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值88.39億87.55億86.70億
最低值84.43億82.55億82.24億
平均值86.06億84.70億84.85億
中位數85.86億84.63億85.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.83-3.0213.9911.0621.78
營業收入45.17億67.98億68.94億70.41億74.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Aercap Holdings N.V.(AER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAER

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Aercap Holdings N.V.151.335-1.00%

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