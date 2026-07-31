鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aercap Holdings N.V.(AER-US)EPS預估上修至18.76元，預估目標價為180.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Aercap Holdings N.V.(AER-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.42元上修至18.76元，其中最高估值19.35元，最低估值17.66元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.35(19.35)
|19.75
|20.48
|最低值
|17.66(16.27)
|15.83
|19.6
|平均值
|18.72(18.3)
|18.21
|19.98
|中位數
|18.76(18.42)
|18.25
|19.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|88.39億
|87.55億
|86.70億
|最低值
|84.43億
|82.55億
|82.24億
|平均值
|86.06億
|84.70億
|84.85億
|中位數
|85.86億
|84.63億
|85.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.83
|-3.02
|13.99
|11.06
|21.78
|營業收入
|45.17億
|67.98億
|68.94億
|70.41億
|74.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Aercap Holdings N.V.(AER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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