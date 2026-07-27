鉅亨速報 - Factset 最新調查：PayPay Corporation Sponsored ADRPAYP-US的目標價調降至23元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)提出目標價估值：中位數由24元下修至23元，調降幅度4.17%。其中最高估值31元，最低估值17元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予PayPay Corporation Sponsored ADR評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
PayPay Corporation Sponsored ADR今(27日)收盤價為15.51元。近5日股價下跌4.17%，標普指數下跌0.61%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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