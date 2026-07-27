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鉅亨速報 - Factset 最新調查：PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為23.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.73元，其中最高估值0.94元，最低估值0.65元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值0.94(0.94)1.281.74
最低值0.65(0.65)0.741.09
平均值0.75(0.75)1.011.35
中位數0.73(0.71)1.021.26

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值35.19億40.95億42.76億
最低值28.15億32.54億32.65億
平均值29.98億35.04億38.88億
中位數28.90億34.26億39.03億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年2026年
EPS-0.30-0.040.371.20
營業收入14.85億17.63億19.62億25.26億

詳細資訊請看美股內頁：
PayPay Corporation Sponsored ADR(PAYP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAYP

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