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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eldorado Gold Corp.(EGO-US)EPS預估下修至3.01元，預估目標價為41.58元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eldorado Gold Corp.(EGO-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.08元下修至3.01元，其中最高估值5.68元，最低估值2.64元，預估目標價為41.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.68(5.85)7.996.255.85
最低值2.64(2.64)3.283.765.31
平均值3.45(3.51)5.415.345.62
中位數3.01(3.08)5.335.485.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.37億49.76億48.24億45.65億
最低值23.24億32.89億35.61億45.65億
平均值27.68億42.29億40.74億45.65億
中位數27.29億43.02億40.44億45.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.75-1.930.551.422.50
營業收入9.43億8.71億10.07億13.24億18.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Eldorado Gold Corp.(EGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEGO

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