鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至0.18元，預估目標價為31.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.18元上修至0.18元，其中最高估值0.5元，最低估值0.04元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.5(0.5)
|1.64
|2.24
|3.25
|最低值
|0.04(0.04)
|0.4
|0.91
|1.83
|平均值
|0.2(0.2)
|0.92
|1.64
|2.57
|中位數
|0.18(0.18)
|0.91
|1.62
|2.63
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|70.58億
|83.05億
|101.42億
|104.50億
|最低值
|64.47億
|72.16億
|78.07億
|89.66億
|平均值
|67.28億
|75.98億
|85.75億
|99.81億
|中位數
|67.05億
|75.74億
|84.02億
|100.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|-0.01
|營業收入
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
|60.55億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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