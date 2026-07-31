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鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估上修至7.42元，預估目標價為100.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.21元上修至7.42元，其中最高估值7.69元，最低估值6.64元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.69(7.69)11.3513.3613.47
最低值6.64(6.63)8.217.3813.47
平均值7.32(7.12)9.2710.6613.47
中位數7.42(7.21)9.3611.0513.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值52.59億56.12億59.68億60.91億
最低值52.32億54.37億52.45億59.15億
平均值52.44億55.33億57.77億60.03億
中位數52.42億55.28億58.10億60.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.422.199.086.456.22
營業收入38.25億40.86億42.38億45.69億49.50億

詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGDDY

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