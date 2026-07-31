鉅亨速報 - Factset 最新調查：GoDaddy公司(GDDY-US)EPS預估上修至7.42元，預估目標價為100.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GoDaddy公司(GDDY-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.21元上修至7.42元，其中最高估值7.69元，最低估值6.64元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.69(7.69)
|11.35
|13.36
|13.47
|最低值
|6.64(6.63)
|8.21
|7.38
|13.47
|平均值
|7.32(7.12)
|9.27
|10.66
|13.47
|中位數
|7.42(7.21)
|9.36
|11.05
|13.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|52.59億
|56.12億
|59.68億
|60.91億
|最低值
|52.32億
|54.37億
|52.45億
|59.15億
|平均值
|52.44億
|55.33億
|57.77億
|60.03億
|中位數
|52.42億
|55.28億
|58.10億
|60.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.42
|2.19
|9.08
|6.45
|6.22
|營業收入
|38.25億
|40.86億
|42.38億
|45.69億
|49.50億
詳細資訊請看美股內頁：
GoDaddy公司(GDDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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