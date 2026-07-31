鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至8.27元，預估目標價為280.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.1元上修至8.27元，其中最高估值8.6元，最低估值7.77元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.6(8.15)
|10.2
|11.04
|最低值
|7.77(7.56)
|8.54
|9.8
|平均值
|8.24(8.04)
|9.45
|10.55
|中位數
|8.27(8.1)
|9.6
|10.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.64億
|31.41億
|33.90億
|最低值
|26.00億
|27.39億
|30.74億
|平均值
|26.88億
|29.68億
|32.55億
|中位數
|27.21億
|29.78億
|32.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|9.15
|--
|1.93
|4.26
|5.03
|營業收入
|12.20億
|14.61億
|17.41億
|19.84億
|22.65億
詳細資訊請看美股內頁：
斯必克科技(SPXC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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