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鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至8.27元，預估目標價為280.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.1元上修至8.27元，其中最高估值8.6元，最低估值7.77元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.6(8.15)10.211.04
最低值7.77(7.56)8.549.8
平均值8.24(8.04)9.4510.55
中位數8.27(8.1)9.610.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值27.64億31.41億33.90億
最低值26.00億27.39億30.74億
平均值26.88億29.68億32.55億
中位數27.21億29.78億32.98億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS9.15--1.934.265.03
營業收入12.20億14.61億17.41億19.84億22.65億

詳細資訊請看美股內頁：
斯必克科技(SPXC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSPXC

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