鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.(DRS-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為55.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.32元，其中最高估值1.4元，最低估值1.28元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.4(1.4)
|1.57
|1.71
|1.82
|最低值
|1.28(1.28)
|1.38
|1.52
|1.82
|平均值
|1.34(1.33)
|1.46
|1.61
|1.82
|中位數
|1.32(1.3)
|1.47
|1.6
|1.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|39.71億
|42.66億
|45.22億
|47.98億
|最低值
|39.15億
|41.51億
|43.99億
|47.98億
|平均值
|39.44億
|42.11億
|44.51億
|47.98億
|中位數
|39.43億
|42.04億
|44.45億
|47.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.06
|1.88
|0.64
|0.80
|1.03
|營業收入
|28.79億
|26.93億
|28.26億
|32.34億
|36.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Leonardo DRS Inc.(DRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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