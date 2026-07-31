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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.(DRS-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為55.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.32元，其中最高估值1.4元，最低估值1.28元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.4(1.4)1.571.711.82
最低值1.28(1.28)1.381.521.82
平均值1.34(1.33)1.461.611.82
中位數1.32(1.3)1.471.61.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值39.71億42.66億45.22億47.98億
最低值39.15億41.51億43.99億47.98億
平均值39.44億42.11億44.51億47.98億
中位數39.43億42.04億44.45億47.98億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.061.880.640.801.03
營業收入28.79億26.93億28.26億32.34億36.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Leonardo DRS Inc.(DRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDRS

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