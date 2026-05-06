鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.(DRS-US)EPS預估上修至1.27元，預估目標價為52.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.25元上修至1.27元，其中最高估值1.3元，最低估值1.2元，預估目標價為52.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.3(1.3)
|1.51
|1.65
|1.75
|最低值
|1.2(1.2)
|1.35
|1.47
|1.75
|平均值
|1.26(1.25)
|1.41
|1.54
|1.75
|中位數
|1.27(1.25)
|1.38
|1.53
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|39.43億
|42.78億
|45.35億
|48.12億
|最低值
|38.75億
|41.00億
|43.00億
|48.12億
|平均值
|39.13億
|41.60億
|43.96億
|48.12億
|中位數
|39.18億
|41.45億
|43.80億
|48.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.06
|1.88
|0.64
|0.80
|1.03
|營業收入
|28.79億
|26.93億
|28.26億
|32.34億
|36.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Leonardo DRS Inc.(DRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.(DRS-US)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為50.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ingredion公司(INGR-US)EPS預估下修至10.83元，預估目標價為120.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為28.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為60.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇