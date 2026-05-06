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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.(DRS-US)EPS預估上修至1.27元，預估目標價為52.50元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.25元上修至1.27元，其中最高估值1.3元，最低估值1.2元，預估目標價為52.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.3(1.3)1.511.651.75
最低值1.2(1.2)1.351.471.75
平均值1.26(1.25)1.411.541.75
中位數1.27(1.25)1.381.531.75

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值39.43億42.78億45.35億48.12億
最低值38.75億41.00億43.00億48.12億
平均值39.13億41.60億43.96億48.12億
中位數39.18億41.45億43.80億48.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.061.880.640.801.03
營業收入28.79億26.93億28.26億32.34億36.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Leonardo DRS Inc.(DRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDRS

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