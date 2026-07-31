鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至-0.44元，預估目標價為85.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.43元下修至-0.44元，其中最高估值-0.14元，最低估值-2.21元，預估目標價為85.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.14(-0.14)
|2.89
|8.47
|2.1
|最低值
|-2.21(-2.21)
|-2.5
|-2.58
|0.54
|平均值
|-0.67(-0.67)
|-0.2
|2.11
|1.32
|中位數
|-0.44(-0.43)
|0.03
|1.64
|1.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.78億
|36.33億
|85.60億
|140.34億
|最低值
|6.70億
|19.11億
|35.62億
|46.12億
|平均值
|7.06億
|28.33億
|54.78億
|99.47億
|中位數
|7.02億
|28.76億
|48.55億
|111.96億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.44
|-3.14
|-0.29
|0.41
|營業收入
|4,282萬
|7,551萬
|1.87億
|4.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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