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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至-0.44元，預估目標價為85.50元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.43元下修至-0.44元，其中最高估值-0.14元，最低估值-2.21元，預估目標價為85.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.14(-0.14)2.898.472.1
最低值-2.21(-2.21)-2.5-2.580.54
平均值-0.67(-0.67)-0.22.111.32
中位數-0.44(-0.43)0.031.641.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.78億36.33億85.60億140.34億
最低值6.70億19.11億35.62億46.12億
平均值7.06億28.33億54.78億99.47億
中位數7.02億28.76億48.55億111.96億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-7.44-3.14-0.290.41
營業收入4,282萬7,551萬1.87億4.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSIREN

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