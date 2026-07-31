鉅亨速報 - Factset 最新調查：Haleon plc - ADR(HLN-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為11.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Haleon plc - ADR(HLN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值0.59元，最低估值0.53元，預估目標價為11.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.59(0.56)
|0.64
|0.71
|0.81
|最低值
|0.53(0.53)
|0.57
|0.62
|0.67
|平均值
|0.56(0.55)
|0.61
|0.67
|0.72
|中位數
|0.56(0.55)
|0.61
|0.67
|0.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|154.04億
|162.43億
|171.65億
|177.04億
|最低值
|149.77億
|155.55億
|162.54億
|168.90億
|平均值
|152.59億
|159.03億
|165.90億
|172.22億
|中位數
|153.00億
|158.84億
|165.79億
|171.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.41
|0.28
|0.28
|0.40
|0.49
|營業收入
|131.27億
|133.75億
|140.49億
|143.54億
|145.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Haleon plc - ADR(HLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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