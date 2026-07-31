鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Haleon plc - ADR(HLN-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為11.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Haleon plc - ADR(HLN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.55元上修至0.56元，其中最高估值0.59元，最低估值0.53元，預估目標價為11.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.59(0.56)0.640.710.81
最低值0.53(0.53)0.570.620.67
平均值0.56(0.55)0.610.670.72
中位數0.56(0.55)0.610.670.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值154.04億162.43億171.65億177.04億
最低值149.77億155.55億162.54億168.90億
平均值152.59億159.03億165.90億172.22億
中位數153.00億158.84億165.79億171.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.410.280.280.400.49
營業收入131.27億133.75億140.49億143.54億145.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Haleon plc - ADR(HLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHLN

相關行情

台股首頁我要存股
Haleon plc - ADR9.915-1.93%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty