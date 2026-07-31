鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估上修至17.65元，預估目標價為364.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.26元上修至17.65元，其中最高估值18.77元，最低估值16.7元，預估目標價為364.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.77(18.36)
|22.86
|28.42
|25.68
|最低值
|16.7(16.7)
|18.24
|20.16
|24.67
|平均值
|17.68(17.29)
|20.43
|23.89
|25.18
|中位數
|17.65(17.26)
|20.38
|24.15
|25.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|134.10億
|143.34億
|153.62億
|156.56億
|最低值
|128.35億
|132.91億
|144.26億
|152.19億
|平均值
|131.26億
|139.53億
|148.97億
|154.38億
|中位數
|130.75億
|140.57億
|149.10億
|154.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.50
|14.44
|17.07
|13.96
|15.39
|營業收入
|95.24億
|106.76億
|114.54億
|115.35億
|124.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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