鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)EPS預估上修至17.65元，預估目標價為364.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.26元上修至17.65元，其中最高估值18.77元，最低估值16.7元，預估目標價為364.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.77(18.36)22.8628.4225.68
最低值16.7(16.7)18.2420.1624.67
平均值17.68(17.29)20.4323.8925.18
中位數17.65(17.26)20.3824.1525.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值134.10億143.34億153.62億156.56億
最低值128.35億132.91億144.26億152.19億
平均值131.26億139.53億148.97億154.38億
中位數130.75億140.57億149.10億154.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.5014.4417.0713.9615.39
營業收入95.24億106.76億114.54億115.35億124.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Huntington Ingalls Industries Inc(HII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHII

相關行情

台股首頁我要存股
Huntington Ingalls Industries Inc319.455-0.14%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty