鉅亨速報 - Factset 最新調查：Haleon plc - ADRHLN-US的目標價調降至11.21元，幅度約4.11%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Haleon plc - ADR(HLN-US)提出目標價估值：中位數由11.69元下修至11.21元，調降幅度4.11%。其中最高估值13.83元，最低估值8.78元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Haleon plc - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Haleon plc - ADR今(5日)收盤價為9.24元。近5日股價下跌4.11%，標普指數上漲0.37%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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