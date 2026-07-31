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鉅亨速報 - Factset 最新調查：衛士健康(GH-US)EPS預估下修至-3.05元，預估目標價為195.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對衛士健康(GH-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.95元下修至-3.05元，其中最高估值-2.58元，最低估值-3.37元，預估目標價為195.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.58(-2.58)-0.571.973.12
最低值-3.37(-3.13)-3.07-1.320.33
平均值-3.02(-2.88)-1.95-0.021.81
中位數-3.05(-2.95)-2.17-0.181.98

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.63億20.74億31.55億34.59億
最低值13.07億16.27億20.23億24.77億
平均值13.42億17.83億24.18億30.70億
中位數13.54億17.85億23.88億32.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.00-6.41-4.28-3.56-3.32
營業收入3.74億4.50億5.64億7.39億9.82億

詳細資訊請看美股內頁：
衛士健康(GH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGH

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