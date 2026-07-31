鉅亨速報 - Factset 最新調查：衛士健康(GH-US)EPS預估下修至-3.05元，預估目標價為195.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對衛士健康(GH-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.95元下修至-3.05元，其中最高估值-2.58元，最低估值-3.37元，預估目標價為195.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.58(-2.58)
|-0.57
|1.97
|3.12
|最低值
|-3.37(-3.13)
|-3.07
|-1.32
|0.33
|平均值
|-3.02(-2.88)
|-1.95
|-0.02
|1.81
|中位數
|-3.05(-2.95)
|-2.17
|-0.18
|1.98
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.63億
|20.74億
|31.55億
|34.59億
|最低值
|13.07億
|16.27億
|20.23億
|24.77億
|平均值
|13.42億
|17.83億
|24.18億
|30.70億
|中位數
|13.54億
|17.85億
|23.88億
|32.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.00
|-6.41
|-4.28
|-3.56
|-3.32
|營業收入
|3.74億
|4.50億
|5.64億
|7.39億
|9.82億
詳細資訊請看美股內頁：
衛士健康(GH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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