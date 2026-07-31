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盤後速報 - 晶碩(6491)下週(8月7日)除息10.01元，預估參考價313.99元

鉅亨網新聞中心

晶碩(6491-TW)下週(8月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.01元。

以今日(7月31日)收盤價324.00元計算，預估參考價為313.99元，息值合計為10.01元，股息殖利率3.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶碩(6491-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為隱形眼鏡。近5日股價下跌4.32%，集中市場加權指數下跌10.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/07 324.00 10.00513 3.09% 0.0
2025/06/12 332.5 11.0 3.31% 0.0
2024/06/19 491.5 10.0 2.03% 0.0
2023/06/08 382.0 10.0 2.62% 0.0
2022/06/09 422.5 8.5 2.01% 0.0

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