盤後速報 - 晶碩(6491)下週(8月7日)除息10.01元，預估參考價313.99元
鉅亨網新聞中心
晶碩(6491-TW)下週(8月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.01元。
以今日(7月31日)收盤價324.00元計算，預估參考價為313.99元，息值合計為10.01元，股息殖利率3.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月31日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶碩(6491-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為隱形眼鏡。近5日股價下跌4.32%，集中市場加權指數下跌10.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/07
|324.00
|10.00513
|3.09%
|0.0
|2025/06/12
|332.5
|11.0
|3.31%
|0.0
|2024/06/19
|491.5
|10.0
|2.03%
|0.0
|2023/06/08
|382.0
|10.0
|2.62%
|0.0
|2022/06/09
|422.5
|8.5
|2.01%
|0.0
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