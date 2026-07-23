鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-23 17:35

Counterpoint Research 最新初步 PC 出貨統計顯示，2026 年第二季全球 PC 出貨量約 6,500 萬台，較去年同期減少 4%。 這也是自 2025 年第一季以來，連續五季成長後首次出現年減，其中華碩在 AI PC 的動能，逆勢成長 4%。

Counterpoint Research 指出，目前 Windows 升級帶動的企業換機需求，以及 AI PC 持續普及，仍為市場提供支撐。不過，記憶體價格上漲推升 PC 零組件成本，也開始影響 OEM 生產規劃及終端市場需求。DRAM 價格上升使 PC 整體物料成本（BoM）增加，部分 OEM 因此調整產品售價、入門產品規格及產品組合，以因應成本變化。

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2026 年第二季主要品牌表現如下，聯想持續維持全球第一，市占率 25.6%，出貨量約 1,660 萬台，年減 2%。規模化採購及供應鏈管理能力有助降低記憶體供應波動帶來的影響。

惠普 (HPQ-US) 出貨量年減 8%，產品組合較集中於主流消費市場及中階商用市場，因此受到成本上升影響較為明顯；戴爾 (DELL-US) 出貨量年減 6%，商用市場布局仍為其提供一定支撐；蘋果 (AAPL-US) 受惠於 Neo 系列新品推出，出貨量年增 13%。

華碩 (2357-TW) 出貨量年增 4%，持續拓展 AI PC 產品布局，包括 Vivobook 及 ProArt 等產品系列；前五大品牌合計市占率接近 78%，市場集中度持續提升；其他品牌整體出貨則大致持平或呈現下滑。

Counterpoint Research 資深分析師 Minsoo Kang 表示：「第一季記憶體價格快速上漲後，第二季價格已逐步趨於穩定，但整體成本仍維持在相對高檔。我們預期價格敏感度較高的入門產品及消費市場需求將受到一定影響，而企業市場則可望持續受惠於 Windows 停止支援所帶動的換機需求。」

Counterpoint Research 認為，近期蘋果調整產品售價反映成本變化已逐步反映至終端市場，預期今年下半年其他 PC OEM 亦可能持續調整定價，整體 PC 平均售價（ASP）仍有上升空間。