鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-24 16:15

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (24) 日宣布推出全新系列伺服器，均搭載次世代的 AMD EPYC™ 9006 處理器；其中，配備旗艦級雙插槽的 ASUS RS700A / 720A，擁有令人驚豔的極致運算密度；而單插槽的 ASUS RS500A / 520A，則能為使用者帶來卓越的空間效益與部署靈活性。

華碩表示，兩款機型亦完美整合 PCIe® 6.0、頂尖的記憶體支援和高密度 E3.S 儲存裝置，再加上華碩獨家創新基礎，以實現極為出色的散熱管理及運作效率，滿足企業 AI、虛擬化、儲存與雲端環境等嚴苛所需。

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華碩資深全球副總裁朱培蘭表示，面對大規模 AI 應用浪潮，基礎架構靈活性與可擴充性已成為致勝關鍵；而華碩搭載第 6 代 AMD EPYC 的全新伺服器系列兩者兼具，將提供企業前所未有的強大算力，無論對於品牌或遍布全球的廣大客戶而言，都是至關重要的嶄新里程。

專為 AI 推論與複雜模擬等高階運算而生的 RS700A / 720A (雙插槽)，除內建最新 PCIe 6.0 技術、32 個支援超高速 MRDIMM 的 DIMM 插槽，其精簡的 2U 規格，還可容納至多 32 個 E3.S 高密度儲存裝置，震撼效能無懈可擊。