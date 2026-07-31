長鑫科技早盤暴漲近13% 市值突破4兆

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長鑫科技成立於 2016 年，總部位於安徽合肥，是中國規模最大、技術最先進、布局最全的 DRAM 研發設計製造一體化企業。

長鑫科技無控股股東和實際控制人，上市前前五大股東分別為清輝集電、長鑫集成、大基金二期、合肥集鑫和安徽省投，持股比例分別為 21.67%、11.71%、8.73%、8.37% 和 7.91%。