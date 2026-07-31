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長鑫科技早盤暴漲近13% 市值突破4兆

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導

據《財聯社》報導，中國最大 DRAM 製造商長鑫科技 (688825-CN) 31 日（周五）繼續衝高，盤中漲近 13%，總市值突破人民幣（下同）4 兆。

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長鑫科技早盤暴漲近13%，市值突破4兆。（圖：Shutterstock）

長鑫科技 27 日掛牌上市，收盤報 49.00 元 / 股，上市首日全天飆漲 465.82%，成交額達 1,411 億元，創造 A 股個股單日新高。


長鑫科技當日收盤總市值大約 3.28 兆元，超越工商銀行 ，登上 A 股市值王。

長鑫科技成立於 2016 年，總部位於安徽合肥，是中國規模最大、技術最先進、布局最全的 DRAM 研發設計製造一體化企業。

今年第一季長鑫科技實現營業收入 508 億元，較一年前激增 719.13%；淨利潤 330.12 億元，驟增 1,268.45%；歸屬於母公司所有者的淨利潤 247.62 億元，大幅增長 1,688.30%。

長鑫科技無控股股東和實際控制人，上市前前五大股東分別為清輝集電、長鑫集成、大基金二期、合肥集鑫和安徽省投，持股比例分別為 21.67%、11.71%、8.73%、8.37% 和 7.91%。

清輝集電、長鑫集成等背均為合肥國資背景機構，安徽省投為安徽國資平台。長鑫科技股東還有大基金二期、國調基金、中建材新材料基金等國家級戰略新興產業投資平台。


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