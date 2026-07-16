鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-16 09:06

台股近期走勢劇烈波動，再度引爆散戶「翻車」慘案，證交所與櫃買中心 15 日雙雙公告，上市被動元件大廠禾伸堂 (3026-TW) 與上櫃銅箔基板 (CCL) 廠台燿 (6274-TW)，分別遭到券商申報違約交割，合計金額高達 5428.5 萬元。今年以來上市櫃違約交割累計達 20 件，更波及多達 16 家上市櫃公司，顯見行情大洗牌下，投資人受傷慘重。

股市震盪散戶頻翻車！今年以來上市櫃違約交割災情擴大累計達20件。(鉅亨網資料照)

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證交所公告，禾伸堂被列入個股違約資訊揭露，申報違約總金額達 3326.5 萬元，成為今年上市第 10 起、第 8 家上演違約交割的個股。引人注目的是，本次申報禾伸堂違約的分點高達 10 家，包括永豐復興、口袋證券、國泰敦三、凱基新莊及元大歸仁等，券商分布極為廣泛，暗示這波受衝擊的投資人並非單一個案，而是市場震盪下的外溢效應。

與此同時，櫃買市場也無法倖免，台燿遭永豐大園分點申報違約交割，金額達 2101.5 萬元，同樣寫下今年上櫃市場第 10 起、第 8 家違約紀錄。值得注意的是，台燿所屬的 PCB 族群也是今年櫃買市場的「翻車」高風險區，先前銅箔代工廠金居才在 4 月兩度傳出違約交割，如今台燿再度淪陷，顯示熱門電子股的洗盤力道極為凶猛。

統計顯示，加計禾伸堂案件後，今年來僅上市股票的鉅額違約交割總金額，已從前一日的 5.32 億元推升至 5.65 億元。