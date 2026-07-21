鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-21 20:25

台股今年交投熱絡，近期網路上爆出有人連 3000 元都違約交割。根據台灣證交所公布的最新統計，今 (21) 日證券商申報買進、賣出違約合計總金額高達 2 億 2362 萬元，相抵後金額為 1408 萬元。今天的買賣總金額不僅是今年平均單日金額 (約 5676 萬元) 將近 4 倍，更創下今年以來單日違約總額第 5 大紀錄，顯示近期大盤震盪加劇之際，市場當沖與高槓桿操作的交割風險顯著上升。

根據證交所資料顯示，今年以來單日違約買賣總金額最高紀錄為 6 月 12 日的 15.77 億元，其次分別為 6 月 9 日的 2.87 億元與 5 月 25 日的 2.45 億元，今日申報的 2.23 億元緊隨其後，為近一個月來的新高。

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根據台股「T+2」交割制度，T 日買賣股票，需在兩個交易日後完成扣款。觀察今日數據，「買賣相抵後金額」僅 1408 萬元，占總違約金額的 6.3%，反映出今日的違約主因極可能來自上周五台股暴跌創下近 3000 點歷史性跌點，當沖客在盤中大幅波動時未順利平倉、或是扣款不及所產生的交割風險。雖然實際需由券商代墊的淨缺口並未如 7 月 2 日 7380 萬元龐大，但高達 2.23 億元的違約交易規模，仍突顯了部分投資人過度擴張信用與高風險操作的現象。

根據統計，今天申報買進、賣出合計總金額 2 億 2362 萬 3500 元，創下今年以來單日第 5 高的紀錄，遠高於今年每日平均約 5676 萬元的買賣總額，達到均值的 3.94 倍。

至於今天申報的買進、賣出相抵後金額 1408 萬 7260 元，雖僅為今年第 11 高，但仍明顯高於今年每日平均約 518 萬元，為均值的 2.71 倍。

近來台股波動劇烈，頻傳違約交割，例如被動元件大廠國巨 * 半個月內爆出 3 起。有網友於 Threads 發文指出，許多人當沖未平倉且資金不足，甚至有年輕人連 3000、5000 元也違約，顯見輕視風險。台股採 T+2 交割制，若資金不足，券商除處分股票沖銷外，投資人還須補足價差、支付違約金並影響信用。網友以過來人建議，下單前應確認餘額，若出錯可立即聯繫營業員協助。