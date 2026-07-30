鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-30 18:39

瑞昱 (2379-TW) 今 (30) 日召開法說會，公司表示，第三季受到供應鏈供需調整、記憶體與晶圓成本持續上升，以及部分終端市場需求轉弱影響，對短期營運維持審慎但穩定的看法。儘管各應用市場能見度不一，瑞昱仍預期，今年各主要產品線營收均可望較去年成長。

瑞昱第二季營收 375.53 億元，季增 3.1%，年增 17.7%，毛利率 47%，季減 2.7 個百分點，年減 3.2 個百分點，營益率 9.9%，季減 2 個百分點，年減 2.7 個百分點，稅後純益 38.05 億元，季減 12.1%，年減 2.7%，每股稅後純益 7.42 元。

‌



面對各類成本持續上升，瑞昱坦言，本輪成本壓力涵蓋記憶體價格上漲、晶圓供應受限、相關製造成本提高，以及下半年成熟製程晶圓價格可能進一步調升。由於影響範圍廣泛，幾乎沒有產品可以完全不受影響，因此自 6 月初起已與客戶展開價格協商，適用新價格的產品於第三季開始陸續生效。

瑞昱強調，過去一段時間已透過改善產品成本結構，並自行吸收部分非預期成本，但目前記憶體漲價與晶圓供應壓力，已達無法完全由公司單獨吸收的程度，因此將依產品類別、供應條件及與客戶的長期合作關係逐案協商。

展望下半年，瑞昱預期不同產品線表現將持續分化。其中，PC 市場受到上半年提前拉貨、記憶體與 CPU 成本提高，以及整機售價上漲影響，需求仍將承壓，下半年表現可能低於上半年。

瑞昱第二季 PC 產品營收占比降至 33%，非 PC 產品占比則升至 67%。公司預期，下半年 PC 相關出貨不太可能較上半年明顯成長，特別是價格敏感度較高的入門消費型 PC 與筆電市場，可能受到較大影響。

不過，商用 PC、中高階筆電及 AI PC 規格持續升級，可望提升高速網路、音訊、USB、相機及周邊控制晶片的單機價值，尤其企業換機、Windows 11 移轉、AI PC 部署及數位轉型，仍使商用與企業 PC 需求相對有韌性。

網通市場基本面則相對穩定。寬頻市場 10G PON 逐步成為主流規格，一線電信商也開始測試 25G PON 架構；企業交換器持續受惠校園與分支機構設備汰換，消費性路由器則朝 Mesh、三頻及 Wi-Fi 7 等高階產品升級。

瑞昱預估，Wi-Fi 7 今年在筆電市場滲透率約 30%，但實際採用速度仍受到成本、庫存與品牌策略影響。由於升級 Wi-Fi 7 需要更高 DDR 容量及系統成本，部分寬頻應用目前仍以 Wi-Fi 6 為主，Wi-Fi 6 短期內不會快速退出市場。

Wi-Fi 8 預計於明年成為產業主要技術重點，目前各家廠商已展開互通性測試。商業化可能率先出現在 PC 及路由器，最早終端產品預計於 2028 年第一季推出，歐美一線電信商也可能於 2028 年開始部署 Wi-Fi 8 路由器。

消費性電子方面，電視需求在世界盃後開始放緩，但瑞昱電視 SoC 上半年成長仍優於公司平均；家電則受惠熱浪、節能規範及汰換需求，維持穩定成長。遊戲機受到記憶體及儲存成本提高、終端售價上升影響，短期市場展望較弱。

車用市場方面，瑞昱預期下半年需求維持穩定至轉強，主要受惠於歐洲電動車成長，以及車用乙太網路持續導入。公司指出，車用乙太網路已逐步由豪華車配備轉為汽車核心架構，ADAS 與智慧座艙對高速、低延遲及高可靠度連線需求持續提升。

瑞昱也持續布局 AI 伺服器及高速網通，初期將從 10G Ethernet、I3C Hub、USB Hub、PON 及伺服器控制平面交換器切入，未來再拓展 Smart NIC、光通訊 PHY 與高速資料交換器。