〈COMPUTEX〉映泰結盟宏達電、瑞昱 搶推地端AI產品

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-03 17:16

映泰 (2327-TW) 在 COMPUTEX 2026 展場首度公開全系列邊緣運算解決方案，展示公司垂直整合與橫向產業整合能力，映泰指出，目前公司透過橫跨消費性與商業市場的龐大供應鏈以規模經濟壓低成本，並攜手宏達電 (2498-TW)、瑞昱 (2379-TW) 展出多項 AI 地端產品。

映泰結盟宏達電、瑞昱 搶推地端AI產品。（鉅亨網記者吳承諦攝）

映泰在展會中首度亮相與宏達電合作的最新邊緣運算產品，該產品內建輝達模組，算力可達 270 個 T-FLOPS。透過宏達電的智慧眼鏡鏡頭將影像傳入地端，系統能直接進行視覺語言模型運算與即時推論，目前已能切換中文、英文、韓文等不同語言，目標鎖定大巨蛋、百貨商場與鴻海或廣達等大型工廠的巡檢管理。

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針對中輕度人工智慧需求，映泰則展示搭配韓國加速卡的英特爾解決方案，主打高節能效益與即時跌倒通報等視覺語言功能，適合預算有限的老人養護中心。此外公司亦與瑞昱合作推出 0.6 公升的超小型邊緣運算電腦，搭配其加速器能於地端進行多模態即時翻譯，甚至能模擬演講者聲音或利用深偽技術生成開箱影片。

在重度人工智慧布局方面，映泰今年最新推出 4U 等級的 AI 工作站，與大廠合作開發企業級知識管理系統，能 handle 上百個分工明確的人工智慧代理人進行財務或業務預測。在主機板與單板電腦產品線部分，公司推出支援英特爾新世代處理器的平台，並針對工廠自動化提供支援傳統連接端點的晶片產品。