台股

很多家庭急著分遺產 忘了另一位父母還活著

永誠資產管理處

當父親或母親其中一位離世後，多數家庭討論的第一件事，往往不是照顧，而是繼承，房子要不要賣？存款怎麼分？兄弟姐妹各自能分到多少？要不要辦理拋棄繼承？甚至有人開始討論，是否應該趁早把房產過戶，避免未來產生糾紛。

cover image of news article
很多家庭急著分遺產 忘了另一位父母還活著 (圖:shutterstock)

這些問題都很重要，但在超高齡社會，它們往往不是最重要的問題，真正需要思考的是另一位仍然健在的父親或母親，未來十年、二十年的生活，第一位父母離開，反而是很重要的挑戰。


因為留下來的是一位正在邁向高齡、可能需要陪伴、醫療與長期照護的父親或母親，如果所有人的焦點都放在遺產如何分配，很容易忽略真正需要被保護的人，其實還生活在這個家庭裡。

超高齡社會改變家庭的繼承方式 40 至 50 歲世代成為家庭照顧核心角色

2025 年台灣正式進入超高齡社會，代表每五位國人，就有一位年滿 65 歲以上，回顧人口老化歷程，台灣 1993 年進入高齡化社會、2018 年進入高齡社會，再到 2025 年邁入超高齡社會，只花了七年便完成跨越，老化速度位居全球前段班，這項數據代表的不只是人口變老，更代表愈來愈多家庭，將陸續經歷相同的人生階段，第一位父母離開，另一位父母獨自進入人生最後的幾年。

另一個快速增加、卻較少被討論的族群，就是 40 至 50 歲的中壯年世代。這群人大多是戰後嬰兒潮世代的子女，目前正處於人生責任最重的階段，是房貸、家庭支出與子女教育負擔最沉重的時期，也是家庭照顧與繼承遺產最重要的人。

過去我們談遺產繼承，多半圍繞在遺產、稅務、贈與或繼承順位，未來真正需要討論的是另一位父母是否還適合獨居？是否需要搬到子女身邊，或入住適合照護的住宅？退休金與存款是否足以支應生活與醫療開銷？如果需要聘請外籍看護，每年數十萬元的照護費用由誰負擔？未來若面臨失智、失能，又該如何安排照護方式與財務來源？

這些問題沒有標準答案，也無法等到繼承完成後才開始思考，因為在超高齡社會裡，真正最先到來的，不是財產如何分配，而是照顧責任如何分擔、生活資源如何延續，以及家庭成員如何共同面對未來漫長的照護需求。

遺產可以平均 但照顧從來無法平均

很多人認為，財產平均分配，就是公平，照顧父母這件事，本來就不可能平均，有人住得近，負責陪同看診，有人經濟能力較好，支付醫療與生活費，有人則負責聯繫醫院、聘請看護、處理行政程序，但也可能因為工作或家庭因素，無法長時間陪伴，只能提供其他協助，沒有一種方式，比另一種更有價值，真正造成家庭衝突的，不是誰付出比較多，而是彼此從未討論，每個人的付出應該如何被理解，許多兄弟姐妹感情一直很好，卻在父母晚年開始出現裂痕，不是因為房子，而是因為十年來每天接送看診的人，覺得自己的付出沒有人看見、長期支付費用的人，認為經濟壓力只有自己承擔、沒有參與照顧的人，則認為既然依法平均繼承，就是公平。於是真正讓手足間失去信任的，不是繼承，而是那些從來沒有被說出口的照顧成本。

第一位父母離開後 真正要保留的不是遺產 而是另一位父母的生活

很多家庭在第一位父母過世後，第一件事就是出售房屋、分配存款，希望儘快完成繼承程序，但這樣的安排，未必適合每一個家庭，因為另一位父母，可能還有二十年的人生，未來需要的不只是住所，更需要持續的現金流、醫療保障，以及面對長照風險的能力，如果太早把資產全部分出去，看似完成了繼承，卻可能讓仍健在的父母失去最重要的經濟安全，一旦未來需要長照、聘請看護、入住照護機構，家庭仍必須重新拿出資金，到那個時候，手足之間討論的，將不再是遺產，而是誰要出錢、誰要照顧、誰要放棄工作陪伴父母，原本想避免衝突的繼承安排，最後反而成了新的衝突開始。

少子化，讓照顧從家庭分工變成一個人的責任

人口老化是超高齡社會的第一個挑戰，少子化就是第二個挑戰，過去一個家庭有四、五位兄弟姐妹並不少見，父母年老後，照顧、陪伴與經濟負擔還能彼此分工，如今一至兩名子女已成為常態，甚至有不少家庭是獨生子女，這意味著，過去由一個家庭共同承擔的責任，如今可能落在一、兩個人身上。

另一方面，平均壽命持續延長，醫療科技讓人活得更久，也讓慢性疾病、失智與失能照顧的時間愈來愈長，過去照顧父母可能是三、五年的事情，如今十年、十五年甚至二十年，都已經不是少數案例，許多人在規劃退休時，會估算生活費、醫療費與看護費，卻很少把另一項成本算進去，照顧者自己的時間成本。

為了陪父母看診，有人放棄升遷、有人提早退休，有人因為長期請假而影響收入，也有人把原本準備退休的資金，投入父母的醫療與長照支出。因此真正消耗一個家庭的，不只是長照費用，而是整個家庭未來二十年的財務能力，正因如此，台灣社會常說「久病無孝子」，但真正令人疲憊的，從來不是孝順，而是在沒有規劃的情況下，一個家庭同時承受照顧、經濟與情緒壓力，最後讓每一位家人都精疲力竭。

超高齡社會 需要重新建立正確的財務觀念

過去談資產管理，多半圍繞在股票、基金、債券或不動產如何配置，但超高齡社會之後，家庭真正需要管理的，不只是資產，而是整個家庭未來二十年的現金流與照顧能力。

一個完整的家庭資產管理，可以從四個帳戶開始建立。

父母退休生活帳戶

這筆資金的目的，不是留給子女，而是確保父母仍健在時，擁有穩定的生活品質與基本現金流，不需要因為經濟壓力而降低生活水準。

醫療與長照帳戶

醫療與照護需求無法預測，但可以提前準備。當家庭已經預留好相關資源，未來遇到重大疾病或長照需求時，就不必倉促出售資產，或讓子女突然承擔龐大的經濟壓力。

家庭繼承帳戶

這不只是遺產，而是包含遺囑、保險、信託及其他法律工具，讓未來的資產轉移更清楚、更透明，也降低手足之間因資訊不對稱而產生嫌隙。

最後也是最容易被忽略的一個帳戶，就是子女自己的退休帳戶，許多大齡子女傾盡所有照顧父母，卻忘了自己也會變老，如果上一代的退休金不夠，耗盡的是下一代的退休準備，二十年後，下一代又可能面臨相同的問題，如此一來，照顧的壓力便會一代一代延續下去。真正好的繼承，不是把所有資源留給下一代，而是讓每一代都有能力照顧自己，也保留照顧家人的能力。

因此超高齡社會改變的不只是人口結構，也改變了資產管理的核心思維，真正成熟的繼承，是當第一位父母離開後，先照顧好仍然健在的另一位父母，先留下足夠的生活保障且尊重每一份照顧與付出，因為資產管理的終點，從來不是資產的移轉，而是讓一家人在人生每一個階段，都保有選擇生活的能力。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

點擊下圖【60 秒測試 你的理財天賦有幾分？】

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑
▪立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598
▪進一步了解資產管理處 https://www.ycam.com.tw/
▪收聽「資產匯談」Podcast https://reurl.cc/nYeRQ8

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險


文章標籤

永誠資產管理處理財退休高齡子女遺產財富嬰兒潮繼承兄弟姐妹醫療照護長照看護少子化帳戶保險信託趨勢分析

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

      Empty
      Empty