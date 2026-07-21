永誠資產管理處 2026-07-21 17:04

當父親或母親其中一位離世後，多數家庭討論的第一件事，往往不是照顧，而是繼承，房子要不要賣？存款怎麼分？兄弟姐妹各自能分到多少？要不要辦理拋棄繼承？甚至有人開始討論，是否應該趁早把房產過戶，避免未來產生糾紛。

很多家庭急著分遺產 忘了另一位父母還活著 (圖:shutterstock)

這些問題都很重要，但在超高齡社會，它們往往不是最重要的問題，真正需要思考的是另一位仍然健在的父親或母親，未來十年、二十年的生活，第一位父母離開，反而是很重要的挑戰。

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因為留下來的是一位正在邁向高齡、可能需要陪伴、醫療與長期照護的父親或母親，如果所有人的焦點都放在遺產如何分配，很容易忽略真正需要被保護的人，其實還生活在這個家庭裡。

超高齡社會改變家庭的繼承方式 40 至 50 歲世代成為家庭照顧核心角色

2025 年台灣正式進入超高齡社會，代表每五位國人，就有一位年滿 65 歲以上，回顧人口老化歷程，台灣 1993 年進入高齡化社會、2018 年進入高齡社會，再到 2025 年邁入超高齡社會，只花了七年便完成跨越，老化速度位居全球前段班，這項數據代表的不只是人口變老，更代表愈來愈多家庭，將陸續經歷相同的人生階段，第一位父母離開，另一位父母獨自進入人生最後的幾年。

另一個快速增加、卻較少被討論的族群，就是 40 至 50 歲的中壯年世代。這群人大多是戰後嬰兒潮世代的子女，目前正處於人生責任最重的階段，是房貸、家庭支出與子女教育負擔最沉重的時期，也是家庭照顧與繼承遺產最重要的人。

過去我們談遺產繼承，多半圍繞在遺產、稅務、贈與或繼承順位，未來真正需要討論的是另一位父母是否還適合獨居？是否需要搬到子女身邊，或入住適合照護的住宅？退休金與存款是否足以支應生活與醫療開銷？如果需要聘請外籍看護，每年數十萬元的照護費用由誰負擔？未來若面臨失智、失能，又該如何安排照護方式與財務來源？

這些問題沒有標準答案，也無法等到繼承完成後才開始思考，因為在超高齡社會裡，真正最先到來的，不是財產如何分配，而是照顧責任如何分擔、生活資源如何延續，以及家庭成員如何共同面對未來漫長的照護需求。

遺產可以平均 但照顧從來無法平均

很多人認為，財產平均分配，就是公平，照顧父母這件事，本來就不可能平均，有人住得近，負責陪同看診，有人經濟能力較好，支付醫療與生活費，有人則負責聯繫醫院、聘請看護、處理行政程序，但也可能因為工作或家庭因素，無法長時間陪伴，只能提供其他協助，沒有一種方式，比另一種更有價值，真正造成家庭衝突的，不是誰付出比較多，而是彼此從未討論，每個人的付出應該如何被理解，許多兄弟姐妹感情一直很好，卻在父母晚年開始出現裂痕，不是因為房子，而是因為十年來每天接送看診的人，覺得自己的付出沒有人看見、長期支付費用的人，認為經濟壓力只有自己承擔、沒有參與照顧的人，則認為既然依法平均繼承，就是公平。於是真正讓手足間失去信任的，不是繼承，而是那些從來沒有被說出口的照顧成本。

第一位父母離開後 真正要保留的不是遺產 而是另一位父母的生活

很多家庭在第一位父母過世後，第一件事就是出售房屋、分配存款，希望儘快完成繼承程序，但這樣的安排，未必適合每一個家庭，因為另一位父母，可能還有二十年的人生，未來需要的不只是住所，更需要持續的現金流、醫療保障，以及面對長照風險的能力，如果太早把資產全部分出去，看似完成了繼承，卻可能讓仍健在的父母失去最重要的經濟安全，一旦未來需要長照、聘請看護、入住照護機構，家庭仍必須重新拿出資金，到那個時候，手足之間討論的，將不再是遺產，而是誰要出錢、誰要照顧、誰要放棄工作陪伴父母，原本想避免衝突的繼承安排，最後反而成了新的衝突開始。

少子化，讓照顧從家庭分工變成一個人的責任

人口老化是超高齡社會的第一個挑戰，少子化就是第二個挑戰，過去一個家庭有四、五位兄弟姐妹並不少見，父母年老後，照顧、陪伴與經濟負擔還能彼此分工，如今一至兩名子女已成為常態，甚至有不少家庭是獨生子女，這意味著，過去由一個家庭共同承擔的責任，如今可能落在一、兩個人身上。

另一方面，平均壽命持續延長，醫療科技讓人活得更久，也讓慢性疾病、失智與失能照顧的時間愈來愈長，過去照顧父母可能是三、五年的事情，如今十年、十五年甚至二十年，都已經不是少數案例，許多人在規劃退休時，會估算生活費、醫療費與看護費，卻很少把另一項成本算進去，照顧者自己的時間成本。

為了陪父母看診，有人放棄升遷、有人提早退休，有人因為長期請假而影響收入，也有人把原本準備退休的資金，投入父母的醫療與長照支出。因此真正消耗一個家庭的，不只是長照費用，而是整個家庭未來二十年的財務能力，正因如此，台灣社會常說「久病無孝子」，但真正令人疲憊的，從來不是孝順，而是在沒有規劃的情況下，一個家庭同時承受照顧、經濟與情緒壓力，最後讓每一位家人都精疲力竭。

超高齡社會 需要重新建立正確的財務觀念

過去談資產管理，多半圍繞在股票、基金、債券或不動產如何配置，但超高齡社會之後，家庭真正需要管理的，不只是資產，而是整個家庭未來二十年的現金流與照顧能力。

一個完整的家庭資產管理，可以從四個帳戶開始建立。

父母退休生活帳戶

這筆資金的目的，不是留給子女，而是確保父母仍健在時，擁有穩定的生活品質與基本現金流，不需要因為經濟壓力而降低生活水準。

醫療與長照帳戶

醫療與照護需求無法預測，但可以提前準備。當家庭已經預留好相關資源，未來遇到重大疾病或長照需求時，就不必倉促出售資產，或讓子女突然承擔龐大的經濟壓力。

家庭繼承帳戶

這不只是遺產，而是包含遺囑、保險、信託及其他法律工具，讓未來的資產轉移更清楚、更透明，也降低手足之間因資訊不對稱而產生嫌隙。

最後也是最容易被忽略的一個帳戶，就是子女自己的退休帳戶，許多大齡子女傾盡所有照顧父母，卻忘了自己也會變老，如果上一代的退休金不夠，耗盡的是下一代的退休準備，二十年後，下一代又可能面臨相同的問題，如此一來，照顧的壓力便會一代一代延續下去。真正好的繼承，不是把所有資源留給下一代，而是讓每一代都有能力照顧自己，也保留照顧家人的能力。

因此超高齡社會改變的不只是人口結構，也改變了資產管理的核心思維，真正成熟的繼承，是當第一位父母離開後，先照顧好仍然健在的另一位父母，先留下足夠的生活保障且尊重每一份照顧與付出，因為資產管理的終點，從來不是資產的移轉，而是讓一家人在人生每一個階段，都保有選擇生活的能力。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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