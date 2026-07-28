遺產爭產有解！立院三讀刪除手足特留分 專家籲把握「6個月」重擬遺囑

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-28 20:20

立法院今（28）三讀通過《民法》第 1223 條修正案，正式拍板刪除兄弟姊妹的特留分規定，並增訂施行法明定自總統公布日起算預留 6 個月緩衝期後上路。這項攸關全台民眾資產傳承與遺囑規劃的重磅改革，徹底打破過去「旁系血親也能分一杯羹」的舊制，讓民眾未來在分配辛苦攢下的房產與積蓄時，能夠真正拿回 100% 的自主權，不再讓沒有共同生活的旁系親屬成為資產傳承的意外變數。

遺產爭產有解！立院三讀刪除兄弟姊妹特留分 專家籲把握「6個月」重擬遺囑。（鉅亨網資料照）

過去常有民眾在立遺囑時，想將房地產或全數資產留給伴侶、子女或照顧自己的特定人，卻往往因為《民法》規定的兄弟姊妹特留分（應繼分的 3 分之 1）而綁手綁腳，甚至引發家族對簿公堂。勤業眾信聯合會計師事務所家族辦公室服務負責人王瑞鴻指出，本次修法大幅提高了被繼承人透過遺囑自主安排財產分配的彈性，過去與自己並沒有共同生活關係的兄弟姊妹，因為特留分而享有強制繼承權、進而影響傳承規劃的亂象與遺憾，未來終於獲得根本性的改善。

‌



不過，勤業眾信聯合會計師事務所家族辦公室服務負責人王瑞鴻表示，刪除特留分保障並不代表兄弟姊妹完全失去繼承權。如果被繼承人生前未訂立有效遺囑，遺產仍將依照《民法》規定的法定繼承及應繼分方式分配。因此，如果民眾早已立好遺囑，建議趁著 6 個月的緩衝期內重新檢討內容與分配安排；至於尚未訂立遺囑的民眾，更應該及早與專業顧問規劃，確保未來的遺產分配結果能精準符合自身的真實意願。