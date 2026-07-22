鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-22 12:29

台股上周受到 AI 族群獲利了結、美股科技股修正，以及市場對企業財報與評價面要求提高等因素影響，盤勢震盪加劇。不過，從近一周台股 ETF 新增發行張數來看，市場資金並未因短線修正而退場，反而趁勢逢低布局，顯示投資人對台股中長期行情仍抱持信心。其中，00403A 表現尤其亮眼，單周新增發行張數突破百萬張。

無懼台股震盪！ETF大軍逢低搶進 00403A發行張數周增逾百萬張。(鉅亨網資料照)

根據 CMoney 統計，截至 7 月 22 日，近一周台股 ETF 新增發行張數排名，超過 30 萬張申購的商品包括：主動統一升級 50(00403A-TW)、凱基台灣 TOP50(009816-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW) 及主動中信台灣收益 (00406A-TW)，反映市場震盪之際，投資人多透過 ETF 把握回檔布局機會。

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根據 CMoney 資料顯示，近一周 00403A 發行張數增加約 108.7 萬張，不僅為台股 ETF 榜首，也是唯一突破百萬張數的商品，顯示投資人對兼具台股長期成長潛力與收益機會的產品看好之餘，又以 00403A 備受青睞。

統一投信投研團隊表示，近期台股修正主要反映短線資金面與市場情緒波動，而非企業基本面出現明顯轉弱。展望後市，AI 仍是驅動全球科技產業的成長動能，雖然第三季市場可能因財報、評價調整及總體經濟因素而維持震盪整理，但在企業獲利成長支撐下，台股中長期趨勢仍正向看待。

市場投資專家亦建議，面對市場波動，投資人不必過度追逐短線漲跌，可採取分批布局或定期定額方式參與市場，並可透過 ETF 商品掌握台股長線成長契機，在震盪中累積中長期投資成果。

近一周台股 ETF 新增發行張數前十大

股票代號 股票名稱 新增發行張數 (萬張) 00403A 主動統一升級 50 108.7 009816 凱基台灣 TOP50 67.1 0050 元大台灣 50 56.0 00991A 主動復華未來 50 39.4 00981A 主動統一台股增長 38.6 00406A 主動中信台灣收益 31.9 0056 元大高股息 29.3 00405A 主動富邦台灣龍耀 19.9 00929 復華台灣科技優息 16.1 00407A 主動凱基台灣 14.1

資料來源：CMoney，資料截至：2026/7/22。