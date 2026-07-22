無懼台股震盪！ETF大軍逢低搶進 00403A發行張數周增逾百萬張
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股上周受到 AI 族群獲利了結、美股科技股修正，以及市場對企業財報與評價面要求提高等因素影響，盤勢震盪加劇。不過，從近一周台股 ETF 新增發行張數來看，市場資金並未因短線修正而退場，反而趁勢逢低布局，顯示投資人對台股中長期行情仍抱持信心。其中，00403A 表現尤其亮眼，單周新增發行張數突破百萬張。
根據 CMoney 統計，截至 7 月 22 日，近一周台股 ETF 新增發行張數排名，超過 30 萬張申購的商品包括：主動統一升級 50(00403A-TW)、凱基台灣 TOP50(009816-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW) 及主動中信台灣收益 (00406A-TW)，反映市場震盪之際，投資人多透過 ETF 把握回檔布局機會。
根據 CMoney 資料顯示，近一周 00403A 發行張數增加約 108.7 萬張，不僅為台股 ETF 榜首，也是唯一突破百萬張數的商品，顯示投資人對兼具台股長期成長潛力與收益機會的產品看好之餘，又以 00403A 備受青睞。
統一投信投研團隊表示，近期台股修正主要反映短線資金面與市場情緒波動，而非企業基本面出現明顯轉弱。展望後市，AI 仍是驅動全球科技產業的成長動能，雖然第三季市場可能因財報、評價調整及總體經濟因素而維持震盪整理，但在企業獲利成長支撐下，台股中長期趨勢仍正向看待。
市場投資專家亦建議，面對市場波動，投資人不必過度追逐短線漲跌，可採取分批布局或定期定額方式參與市場，並可透過 ETF 商品掌握台股長線成長契機，在震盪中累積中長期投資成果。
近一周台股 ETF 新增發行張數前十大
|
股票代號
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股票名稱
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新增發行張數 (萬張)
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00403A
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主動統一升級 50
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108.7
|
009816
|
凱基台灣 TOP50
|
67.1
|
0050
|
元大台灣 50
|
56.0
|
00991A
|
主動復華未來 50
|
39.4
|
00981A
|
主動統一台股增長
|
38.6
|
00406A
|
主動中信台灣收益
|
31.9
|
0056
|
元大高股息
|
29.3
|
00405A
|
主動富邦台灣龍耀
|
19.9
|
00929
|
復華台灣科技優息
|
16.1
|
00407A
|
主動凱基台灣
|
14.1
資料來源：CMoney，資料截至：2026/7/22。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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