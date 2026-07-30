〈友達法說〉Q2轉盈EPS0.18元終結連3季虧損 上半年每股賺0.03元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-30 15:48

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說並公告第二季財報，本業轉正加業外挹注下，稅後純益 13.4 億元，終結連 3 季虧損，年減 31%，每股純益 0.18 元，上半年稅後純益 1.99 億元，年減 96%，每股純益 0.03 元。

友達Q2轉盈EPS0.18元終結連3季虧損 上半年每股賺0.03元。(鉅亨網資料照)

友達第二季營收 708.91 億元，季增 2.7%、年增 2.4%；毛利率 13%，季增 1.1 個百分點、年減 0.5 個百分點；營業淨利 2.18 億元，較上季虧轉盈、年減 85.5%。友達上半年營收 1399.22 億元，年減 1%、毛利率 12.45%，年減 0.37 個百分點，營業淨損 4.17 億元，則較去年同期轉虧。

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友達表示，受惠品組合優化、營運效率提升，加上處分資產以及轉投資貢獻，以及新台幣貶值有利，均推升本業、業外表現，不僅帶動單季較上季虧轉盈，並終止連 3 季虧損，也帶動上半年轉盈。而因應下半年需求及備料，存貨天數略增至 58 天，淨負債比持續下降至 28.1%，都在相對健康水位。

友達第二季 Display 顯示科技因消費性電子客戶拉貨動能趨緩，營收微幅季減 0.3%；Mobility Solutions 智慧移動因車用團隊積極爭取訂單，營收季增 3%；Vertical Solutions 垂直場域因智慧場域相關應用及工商用面板需求持續回溫，營收季增 11%。