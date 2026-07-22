鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-22 13:38

台塑 (1301-TW) 集團股因受油價上揚，塑化產品報價走升，加上低價原料庫存優勢，持續成為盤面傳產焦點，今日因記憶體全面復活及 ABF 載板上揚下，股價站回 200 元大關，成交量也超過 10 萬張。

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其中南亞今年因轉投資子公司南亞科及南電的營運獲利挹注，公司也已決議，於今 (2026) 年 3 月起至年底前，公司將持續處分南亞科及南電持股，預計處分完成後，持股南亞科由約 29% 降至 28.28%、南電則由約 67% 降至 60.97%。

南亞表示，預計處分後，除了增加南亞擴產資金外，更有助南亞取得更多資金，進行更多高階的電子材料發展。