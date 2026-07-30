鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-30 15:45

日本熊本縣 7 月 28 日發生規模 7.1 強震，造成多處橋梁、交通中斷、房屋倒塌等，重創當地民生與基礎設施，許多居民被迫撤離避難，目前當地仍有餘震發生。中國信託銀行及其子行日本東京之星銀行今 (30) 日宣布共同捐款 5,000 萬日圓，以協助賑災相關工作，盼助受災民眾重建家園。

中國信託銀行與日本東京之星捐款5,000萬日圓 助熊本受災民眾早日重建家園。(鉅亨網資料照)

中國信託銀行表示，臺灣與日本雙方交流頻繁、情誼深厚，而東京之星深耕日本多年，近年更持續拓展九州市場，自 2024 年和熊本縣簽署合作備忘錄以來，受到熊本縣及地方政府的支持，亦在當地設立分行，服務當地企業與居民並建立緊密連結，亦與熊本縣內金融機關及企業深度往來，凸顯對熊本縣的深厚情誼。

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此次熊本縣遭遇強震，中國信託銀行偕同東京之星共同捐款 5,000 萬日圓，以實際行動支持醫療救援、物資補給及災後重建，並將持續關注當地需求，提供其他必要援助。為支持受地震影響的客戶盡早恢復正常生活，東京之星熊本分行特地設立諮詢臺，為受災戶提供金融諮詢並給予支援。另有可以中文交流的同仁，協助在熊本縣居住、就業的臺籍人士。