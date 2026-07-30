AI高階基材需求旺 台燿上半年EPS 12.4元超越2025年全年
鉅亨網記者張欽發 台北
銅箔基板 (CCL) 大廠台燿 (6274-TW) 在 2026 年第二季稅後純益 23.42 億元，季增 85.87%、年增 2.59 倍，每股純益 8.02 元，推升上半年稅後純益 36.02 億元，年 1.72 倍，已經超越 2025 年全年獲利，每股純益 12.4 元。
同時，台燿董事會並決議發行國內無擔保轉換公司債，發行總面額上限 100 億元整，發行價格不低於票面金額的 110%，此一市場籌資金額並已超越華通 (2313-TW) 今年發行 4.2 萬張現增股募集的 86.1 億元，而目前博智 (8155-TW) 正準備發行可轉債募集 50 億元。
CCL 廠台燿 2026 年第二季營收 143.01 億元，毛利率 29.72%，季增 4.57 個百分點、年增 8.55 個百分點，稅後純益 23.42 億元，季增 85.87%、年增 2.59 倍，每股盈餘 8.02 元。
台燿 2026 年上半年營收 243.56 億元，毛利率 27.83%，年增 5.26 個百分點；營益率 21.29%，年增 7.7 個百分點；稅後淨利 36.02 億元，年增 172.1%，每股盈餘 12.4 元。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- CCL廠台燿、台光電首季營收獲利同創新高 台燿EPS4.36元
- 00881鎖定高毛利AI鏈納入華通、台燿 電子五哥這2家被剔除
- 昶昕上半年獲利創新高並超越2025年全年 EPS達2.16元
- PCB廠邑昇完成現增與發行CB 籌資3.06億元全數到位
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇