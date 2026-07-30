AI高階基材需求旺 台燿上半年EPS 12.4元超越2025年全年

同時，台燿董事會並決議發行國內無擔保轉換公司債，發行總面額上限 100 億元整，發行價格不低於票面金額的 110%，此一市場籌資金額並已超越華通 (2313-TW) 今年發行 4.2 萬張現增股募集的 86.1 億元，而目前博智 (8155-TW) 正準備發行可轉債募集 50 億元。