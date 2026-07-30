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AI高階基材需求旺 台燿上半年EPS 12.4元超越2025年全年

鉅亨網記者張欽發 台北

銅箔基板 (CCL) 大廠台燿 (6274-TW) 在 2026 年第二季稅後純益 23.42 億元，季增 85.87%、年增 2.59 倍，每股純益 8.02 元，推升上半年稅後純益 36.02 億元，年 1.72 倍，已經超越 2025 年全年獲利，每股純益 12.4 元。

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台燿2026年上半年淨利超越2025年全年每股純益達12.4元。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，台燿董事會並決議發行國內無擔保轉換公司債，發行總面額上限 100 億元整，發行價格不低於票面金額的 110%，此一市場籌資金額並已超越華通 (2313-TW) 今年發行 4.2 萬張現增股募集的 86.1 億元，而目前博智 (8155-TW) 正準備發行可轉債募集 50 億元。


CCL 廠台燿 2026 年第二季營收 143.01 億元，毛利率 29.72%，季增 4.57 個百分點、年增 8.55 個百分點，稅後純益 23.42 億元，季增 85.87%、年增 2.59 倍，每股盈餘 8.02 元。

台燿 2026 年上半年營收 243.56 億元，毛利率 27.83%，年增 5.26 個百分點；營益率 21.29%，年增 7.7 個百分點；稅後淨利 36.02 億元，年增 172.1%，每股盈餘 12.4 元。

 


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