盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-7.57點至326.67點，跌幅2.26%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日09:00，櫃買市場加權指數下跌7.57點（或2.26%），暫報326.67點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.42%
- 近 1 月：-19.06%
- 近 3 月：-12.67%
- 近 6 月：+9.41%
- 今年以來：+21%
焦點個股
轉單利多概念領跌-8.50%。其中 世界(5347-TW) 下跌 9.83% ; 旺宏(2337-TW) 下跌 9.73% ; 華邦電(2344-TW) 下跌 9.72% 。
三五族概念領跌-8.47%。其中 中美晶(5483-TW) 下跌 10% ; 昇陽半導體(8028-TW) 下跌 10% ; 環宇-KY(4991-TW) 下跌 9.97% 。
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