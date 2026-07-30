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盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-7.57點至326.67點，跌幅2.26%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日09:00，櫃買市場加權指數下跌7.57點（或2.26%），暫報326.67點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-15.42%
  • 近 1 月：-19.06%
  • 近 3 月：-12.67%
  • 近 6 月：+9.41%
  • 今年以來：+21%

焦點個股


轉單利多概念領跌-8.50%。其中 世界(5347-TW) 下跌 9.83% ; 旺宏(2337-TW) 下跌 9.73% ; 華邦電(2344-TW) 下跌 9.72% 。

三五族概念領跌-8.47%。其中 中美晶(5483-TW) 下跌 10% ; 昇陽半導體(8028-TW) 下跌 10% ; 環宇-KY(4991-TW) 下跌 9.97% 。


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集中市場加權指數40640.63+1.50%
世界140+5.26%
旺宏100-1.96%
華邦電128.5-1.15%
中美晶157-5.71%
昇陽半導體250-0.79%
環宇-KY352.5-1.12%

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