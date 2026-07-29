鉅亨網記者張欽發 台北
特用化學品製造與金屬回收再利用廠商昶昕 (8438-TW) 今 (29 日公布最新獲利資訊，2026 年上半年稅後純益 1.51 億元，年增 2.39 倍，並已超越 2025 年全年 1.47 億元稅後純益，2026 年上半年每股純益 2.16 元。
昶昕 2026 年第二季營收 13.25 億元，毛利率 14.32%，與第一季相當，年增 1.62 個百分點，單季稅後純益 7972 萬元，續創新高，季增 11.72%，年增 6.58 倍，單季每股純益 1.14 元。
昶昕 2026 年上半年營收 24.92 億元，毛利率 14.32%，年增 1.27 個百分點，2026 年上半年稅後純益 1.51 億元，年增 2.39 倍，並已超越 2025 年全年 1.47 億元， 2026 年上半年每股純益 2.16 元。
由於國際銅價維持高檔加及 PCB 等電子業景氣暢旺帶來明顯量增效益，有助於昶昕下半年的獲利表現將優於今年上半年。
昶昕越南廠已於 2025 年底完成設備裝機，將導入試量產。昶昕表示，因應 AI 浪潮對電子線路蝕刻精密需求提升，積極優化 AI 用電路板特用化學品的開發，並打造東南亞供貨體系，除建置越南廠之外；也將布局泰國市場，以滿足客戶全球化布局。
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