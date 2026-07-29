鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行(LAD-US)EPS預估上修至34.95元，預估目標價為390.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對利西亞車行(LAD-US)做出2026年EPS預估：中位數由34.35元上修至34.95元，其中最高估值36.04元，最低估值32.97元，預估目標價為390.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.04(36.04)
|45.01
|51.23
|55.47
|最低值
|32.97(32.97)
|35.95
|36.75
|40.15
|平均值
|34.67(34.41)
|40.81
|45.52
|47.81
|中位數
|34.95(34.35)
|40.34
|46.14
|47.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|394.91億
|434.97億
|480.67億
|408.68億
|最低值
|376.33億
|384.30億
|395.28億
|401.32億
|平均值
|382.93億
|397.47億
|422.17億
|405.00億
|中位數
|382.70億
|392.82億
|405.76億
|405.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|36.54
|47.25
|38.27
|30.89
|33.14
|營業收入
|228.32億
|281.88億
|310.42億
|361.88億
|376.35億
詳細資訊請看美股內頁：
利西亞車行(LAD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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