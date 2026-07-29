鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ensign Group Inc(ENSG-US)EPS預估上修至7.73元，預估目標價為225.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Ensign Group Inc(ENSG-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.57元上修至7.73元，其中最高估值7.82元，最低估值7.55元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.82(7.82)
|8.64
|9.62
|最低值
|7.55(7.55)
|8.3
|8.95
|平均值
|7.7(7.65)
|8.45
|9.33
|中位數
|7.73(7.57)
|8.42
|9.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|59.13億
|65.16億
|71.99億
|最低值
|58.45億
|64.40億
|70.19億
|平均值
|58.79億
|64.75億
|70.93億
|中位數
|58.87億
|64.58億
|70.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.42
|3.95
|3.65
|5.12
|5.84
|營業收入
|25.52億
|29.44億
|36.65億
|42.60億
|50.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Ensign Group Inc(ENSG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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