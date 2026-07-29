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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ensign Group Inc(ENSG-US)EPS預估上修至7.73元，預估目標價為225.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Ensign Group Inc(ENSG-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.57元上修至7.73元，其中最高估值7.82元，最低估值7.55元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.82(7.82)8.649.62
最低值7.55(7.55)8.38.95
平均值7.7(7.65)8.459.33
中位數7.73(7.57)8.429.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值59.13億65.16億71.99億
最低值58.45億64.40億70.19億
平均值58.79億64.75億70.93億
中位數58.87億64.58億70.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.423.953.655.125.84
營業收入25.52億29.44億36.65億42.60億50.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Ensign Group Inc(ENSG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSENSG

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Ensign Group Inc181.89-0.68%

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