鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估上修至-3.56元，預估目標價為90.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.72元上修至-3.56元，其中最高估值-3.21元，最低估值-4.04元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-3.21(-3.11)
|1.61
|3.13
|6.89
|最低值
|-4.04(-4.04)
|-3.68
|-1.45
|0.69
|平均值
|-3.61(-3.65)
|-1.78
|0.79
|3.82
|中位數
|-3.56(-3.72)
|-2.12
|0.61
|4.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.87億
|20.24億
|25.42億
|32.01億
|最低值
|8.72億
|11.77億
|16.40億
|22.04億
|平均值
|9.02億
|13.92億
|20.32億
|26.36億
|中位數
|8.88億
|13.42億
|19.59億
|25.65億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.20
|-1.90
|-2.56
|-3.04
|-2.38
|營業收入
|8.10億
|5.87億
|7.88億
|7.05億
|9.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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