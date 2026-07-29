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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估上修至-3.56元，預估目標價為90.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.72元上修至-3.56元，其中最高估值-3.21元，最低估值-4.04元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-3.21(-3.11)1.613.136.89
最低值-4.04(-4.04)-3.68-1.450.69
平均值-3.61(-3.65)-1.780.793.82
中位數-3.56(-3.72)-2.120.614.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.87億20.24億25.42億32.01億
最低值8.72億11.77億16.40億22.04億
平均值9.02億13.92億20.32億26.36億
中位數8.88億13.42億19.59億25.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.20-1.90-2.56-3.04-2.38
營業收入8.10億5.87億7.88億7.05億9.44億

詳細資訊請看美股內頁：
Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIONS

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Ionis Pharmaceuticals Inc54.04-2.28%

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