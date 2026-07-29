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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑞達(TER-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.44元上修至7.81元，其中最高估值11.06元，最低估值7元，預估目標價為450.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.06(11.06)
|16.53
|20.23
|最低值
|7(6.63)
|7.1
|10.6
|平均值
|8.29(7.62)
|10.88
|14.26
|中位數
|7.81(7.44)
|10.32
|13.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|52.36億
|69.59億
|88.75億
|最低值
|43.52億
|43.45億
|60.75億
|平均值
|48.05億
|58.54億
|72.06億
|中位數
|47.27億
|56.52億
|72.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.53
|4.22
|2.73
|3.32
|3.47
|營業收入
|37.03億
|31.55億
|26.71億
|28.16億
|31.89億
詳細資訊請看美股內頁：
泰瑞達(TER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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