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鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢諾威保險集團(THG-US)EPS預估上修至19.35元，預估目標價為230.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對漢諾威保險集團(THG-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.43元上修至19.35元，其中最高估值20.77元，最低估值17.85元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值20.77(19.35)20.2418.14
最低值17.85(17.85)17.518.14
平均值19.31(18.43)18.9318.14
中位數19.35(18.43)18.818.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值69.29億72.18億74.86億
最低值65.30億67.65億74.86億
平均值66.39億69.32億74.86億
中位數65.93億68.69億74.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS11.493.210.9811.7018.16
營業收入52.28億54.69億59.94億62.37億65.94億

詳細資訊請看美股內頁：
漢諾威保險集團(THG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTHG

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