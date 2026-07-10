鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)EPS預估下修至-3.7元，預估目標價為94.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.63元下修至-3.7元，其中最高估值-3.11元，最低估值-4.04元，預估目標價為94.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-3.11(-2.7)
|1.65
|3.06
|6.89
|最低值
|-4.04(-3.98)
|-3.68
|-1.45
|0.6
|平均值
|-3.67(-3.6)
|-1.64
|0.95
|4.09
|中位數
|-3.7(-3.63)
|-1.94
|0.93
|4.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.08億
|20.33億
|25.38億
|33.24億
|最低值
|8.72億
|11.50億
|16.40億
|22.04億
|平均值
|8.89億
|14.10億
|20.61億
|27.21億
|中位數
|8.88億
|13.78億
|20.45億
|26.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.20
|-1.90
|-2.56
|-3.04
|-2.38
|營業收入
|8.10億
|5.87億
|7.88億
|7.05億
|9.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Ionis Pharmaceuticals Inc(IONS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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