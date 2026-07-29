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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為39.27元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.79元下修至3.69元，其中最高估值4.12元，最低估值3.54元，預估目標價為39.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.12(4.12)5.265.35.63
最低值3.54(3.54)3.74.265.42
平均值3.74(3.77)4.344.955.53
中位數3.69(3.79)4.284.995.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值386.54億400.09億420.59億413.15億
最低值354.36億369.13億383.34億413.15億
平均值375.89億390.28億407.00億413.15億
中位數376.80億390.37億406.10億413.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.132.542.242.043.57
營業收入397.44億425.99億655.53億734.36億721.53億

詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDB

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