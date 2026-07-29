鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為39.27元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.79元下修至3.69元，其中最高估值4.12元，最低估值3.54元，預估目標價為39.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.12(4.12)
|5.26
|5.3
|5.63
|最低值
|3.54(3.54)
|3.7
|4.26
|5.42
|平均值
|3.74(3.77)
|4.34
|4.95
|5.53
|中位數
|3.69(3.79)
|4.28
|4.99
|5.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|386.54億
|400.09億
|420.59億
|413.15億
|最低值
|354.36億
|369.13億
|383.34億
|413.15億
|平均值
|375.89億
|390.28億
|407.00億
|413.15億
|中位數
|376.80億
|390.37億
|406.10億
|413.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.13
|2.54
|2.24
|2.04
|3.57
|營業收入
|397.44億
|425.99億
|655.53億
|734.36億
|721.53億
詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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