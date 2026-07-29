鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.87元，預估目標價為10.08元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.84元上修至0.87元，其中最高估值1.04元，最低估值0.73元，預估目標價為10.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.04(1.04)
|0.96
|1.05
|最低值
|0.73(0.75)
|0.79
|0.82
|平均值
|0.87(0.86)
|0.9
|0.93
|中位數
|0.87(0.84)
|0.94
|0.92
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|149.83億
|163.48億
|169.74億
|最低值
|129.46億
|133.33億
|135.87億
|平均值
|141.16億
|146.66億
|150.64億
|中位數
|141.74億
|146.33億
|149.39億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.40
|0.23
|0.36
|0.73
|0.79
|營業收入
|141.86億
|183.27億
|287.85億
|310.71億
|315.78億
詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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