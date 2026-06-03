鉅亨網新聞中心 2026-06-04 07:30

美股近期強勁反彈引發市場高度關注。根據德意志銀行最新研究報告，標準普爾 500 指數今 (2026) 年 4 月至 5 月兩個月內累計上漲 16%，創下二戰以來極為罕見的漲幅紀錄。德銀指出，類似漲勢在過去 80 年間僅出現過 4 次，其中 3 次發生在經濟衰退後的復甦階段，而唯一一次並非衰退後反彈的案例，正是 1987 年「黑色星期一」股災發生前數月。

德意志銀行宏觀策略師 Henry Allen 表示，目前這波漲勢與 2020 年疫情後反彈、2009 年金融海嘯後復甦，以及 1975 年第一次石油危機後的修復行情不同，美國經濟並未處於衰退後復甦階段，因此歷史對照格外值得警惕。Allen 指出，「自二戰以來，唯一一次在非衰退背景下出現如此快速漲勢的案例，就是 1987 年股災前夕。」

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資料顯示，1987 年 1 月至 2 月期間，美股也曾出現類似強勁漲勢，隨後在同年 10 月 19 日爆發著名的「黑色星期一」，當天標普 500 指數單日暴跌超過 20%，道瓊工業指數更重挫 22.6%，成為華爾街歷史上最嚴重的單日崩跌事件之一。

儘管 Allen 強調，目前市場並非完全缺乏基本面支撐，包括 AI 投資熱潮持續升溫、大型科技企業獲利強勁，以及經濟數據維持韌性等因素，皆推動美股不斷創下新高，但他也坦言，目前漲勢速度已超越近代所有非衰退時期的歷史案例。

市場觀察人士指出，本輪漲勢高度集中於科技股。近期人工智慧相關概念股持續領軍上攻，科技類股自 3 月底低點反彈超過 45%，成為標普 500 創高的主要推手。然而市場廣度並未同步改善，實際上僅有部分大型權值股貢獻大部分漲幅，反映資金集中現象依然明顯。

除了股市飆升外，信用市場同樣展現極度樂觀情緒。德銀指出，美國與歐洲企業債信用利差目前甚至較美伊衝突爆發前更加收窄，顯示投資人對風險資產的容忍度仍處於高檔。然而這種平靜與宏觀環境卻出現明顯背離。

報告指出，美國家庭儲蓄率 4 月僅 2.6%，已接近金融危機前及疫情期間超額儲蓄耗盡時的低點。同時，密西根大學 5 月消費者信心指數跌至 1952 年有紀錄以來最低水準之一，顯示消費者壓力正逐步累積。

通膨風險則是另一項市場隱憂。4 月美國個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率達 3.8%，高於聯準會 (Federal Reserve) 長期目標。市場近期開始重新調整對貨幣政策的預期，不僅歐洲央行預料將進一步收緊政策，投資人對聯準會 2026 年再度升息的押注也持續升溫。Allen 指出，過去包括 2015 年至 2016 年、2018 年底以及 2022 年等多次市場修正，都發生在聯準會轉向鷹派之際。

另一項值得關注的現象則來自債券市場。儘管美股持續創高，但主權債券殖利率卻維持高檔。5 月中旬，30 年期美國公債殖利率一度升至 5.18%，創 2007 年以來新高；10 年期德國公債殖利率則升至 3.19%，為 2011 年以來最高水準。德銀認為，債券市場對通膨與財政風險的定價比股市更加敏感，因此股債市場出現罕見背離，本身便反映市場潛在脆弱性。

此外，市場對中東局勢的反應也與歷史經驗不同。儘管荷姆茲海峽封鎖時間遠超市場最初預估，預測平台 Polymarket 顯示，6 月底前恢復正常通航的機率已從 4 月中旬約 80% 降至 22%，但油價並未大幅飆升。數據顯示，布蘭特原油 6 個月期貨價格從 3 月中旬的每桶 85.66 美元，到 6 月初仍約維持在 84.88 美元附近。

Allen 表示，油價曲線保持穩定是風險資產能夠持續上漲的重要原因之一，因為投資人尚未將嚴重滯脹風險納入資產定價。不過他警告，若荷姆茲海峽持續封鎖、能源供應風險擴大，這項支撐因素恐將逐漸消失。

德意志銀行總結指出，目前市場正同時面臨地緣政治衝突、通膨升溫、潛在升息循環、消費者信心疲弱與債市壓力等多重風險。在股市屢創新高之際，投資人或許更應留意尾部風險正在累積，而非僅聚焦於眼前的多頭行情。