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鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至2.93元，預估目標價為75.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3元下修至2.93元，其中最高估值3.41元，最低估值2.06元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.41(3.41)5.375.936.65
最低值2.06(2.06)2.452.332.76
平均值2.92(2.92)3.974.384.93
中位數2.93(3)4.014.665.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值323.08億414.36億431.18億467.96億
最低值271.24億315.02億329.38億360.49億
平均值292.24億352.47億366.38億398.51億
中位數289.52億348.45億363.14億367.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.902.391.281.301.52
營業收入223.57億233.34億227.07億251.40億251.28億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFCX

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費利浦·麥克莫蘭銅金公司58.89-4.46%

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