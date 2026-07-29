鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至2.93元，預估目標價為75.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3元下修至2.93元，其中最高估值3.41元，最低估值2.06元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.41(3.41)
|5.37
|5.93
|6.65
|最低值
|2.06(2.06)
|2.45
|2.33
|2.76
|平均值
|2.92(2.92)
|3.97
|4.38
|4.93
|中位數
|2.93(3)
|4.01
|4.66
|5.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|323.08億
|414.36億
|431.18億
|467.96億
|最低值
|271.24億
|315.02億
|329.38億
|360.49億
|平均值
|292.24億
|352.47億
|366.38億
|398.51億
|中位數
|289.52億
|348.45億
|363.14億
|367.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|1.52
|營業收入
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
|251.28億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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