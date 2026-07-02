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鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至2.81元，預估目標價為74.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.73元上修至2.81元，其中最高估值3.45元，最低估值2.07元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.45(3.45)5.3266.72
最低值2.07(2.07)2.582.462.51
平均值2.78(2.76)44.644.87
中位數2.81(2.73)3.944.85.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值313.88億421.50億400.83億427.60億
最低值271.24億314.61億332.27億340.16億
平均值286.48億344.91億364.21億376.08億
中位數286.88億341.23億363.53億360.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.902.391.281.301.52
營業收入223.57億233.34億227.07億251.40億251.28億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFCX

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