鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至2.81元，預估目標價為74.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.73元上修至2.81元，其中最高估值3.45元，最低估值2.07元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.45(3.45)
|5.32
|6
|6.72
|最低值
|2.07(2.07)
|2.58
|2.46
|2.51
|平均值
|2.78(2.76)
|4
|4.64
|4.87
|中位數
|2.81(2.73)
|3.94
|4.8
|5.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|313.88億
|421.50億
|400.83億
|427.60億
|最低值
|271.24億
|314.61億
|332.27億
|340.16億
|平均值
|286.48億
|344.91億
|364.21億
|376.08億
|中位數
|286.88億
|341.23億
|363.53億
|360.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|1.52
|營業收入
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
|251.28億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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