鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至5.48元，預估目標價為212.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.36元上修至5.48元，其中最高估值5.64元，最低估值5.36元，預估目標價為212.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.64(5.52)6.47.438.07
最低值5.36(5.27)5.736.88.07
平均值5.48(5.38)6.117.068.07
中位數5.48(5.36)6.1678.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.68億12.77億13.97億14.99億
最低值11.53億12.49億13.58億14.99億
平均值11.62億12.62億13.72億14.99億
中位數11.64億12.62億13.67億14.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.722.032.823.513.60
營業收入6.64億7.67億9.29億10.42億10.81億

詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMANH

相關行情

台股首頁我要存股
曼哈頓軟體206.935+23.1%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty