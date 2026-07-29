鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體(MANH-US)EPS預估上修至5.48元，預估目標價為212.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.36元上修至5.48元，其中最高估值5.64元，最低估值5.36元，預估目標價為212.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.64(5.52)
|6.4
|7.43
|8.07
|最低值
|5.36(5.27)
|5.73
|6.8
|8.07
|平均值
|5.48(5.38)
|6.11
|7.06
|8.07
|中位數
|5.48(5.36)
|6.16
|7
|8.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.68億
|12.77億
|13.97億
|14.99億
|最低值
|11.53億
|12.49億
|13.58億
|14.99億
|平均值
|11.62億
|12.62億
|13.72億
|14.99億
|中位數
|11.64億
|12.62億
|13.67億
|14.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.72
|2.03
|2.82
|3.51
|3.60
|營業收入
|6.64億
|7.67億
|9.29億
|10.42億
|10.81億
詳細資訊請看美股內頁：
曼哈頓軟體(MANH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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