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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.87元上修至2.97元，其中最高估值3.41元，最低估值2.06元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.41(3.26)
|5.06
|5.74
|6.65
|最低值
|2.06(2.06)
|2.45
|2.33
|2.76
|平均值
|2.88(2.77)
|3.92
|4.36
|4.93
|中位數
|2.97(2.87)
|3.95
|4.66
|5.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|304.03億
|414.39億
|400.83億
|427.60億
|最低值
|271.24億
|315.02億
|329.38億
|360.49億
|平均值
|290.20億
|346.85億
|362.73億
|385.06億
|中位數
|288.88億
|345.07億
|359.48億
|367.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|1.52
|營業收入
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
|251.28億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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