鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿姆斯壯世界工業(AWI-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.31元上修至8.44元，其中最高估值8.5元，最低估值8.35元，預估目標價為208.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.5(8.38)
|9.85
|11.2
|最低值
|8.35(8.24)
|9.06
|9.2
|平均值
|8.44(8.3)
|9.54
|10.47
|中位數
|8.44(8.31)
|9.57
|11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|17.97億
|19.49億
|20.93億
|最低值
|17.77億
|18.97億
|18.99億
|平均值
|17.87億
|19.13億
|20.04億
|中位數
|17.86億
|19.09億
|20.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.82
|4.37
|4.99
|6.02
|7.08
|營業收入
|11.07億
|12.33億
|12.95億
|14.46億
|16.21億
詳細資訊請看美股內頁：
阿姆斯壯世界工業(AWI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
上一篇
下一篇