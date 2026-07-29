鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-0.04元，預估目標價為7.06元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.05元上修至-0.04元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.42元，預估目標價為7.06元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.22(0.22)
|0.46
|0.62
|0.39
|最低值
|-0.42(-0.42)
|-0.33
|-0.22
|0.39
|平均值
|-0.06(-0.07)
|0.11
|0.26
|0.39
|中位數
|-0.04(-0.05)
|0.11
|0.3
|0.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|230.67億
|303.37億
|364.04億
|280.17億
|最低值
|172.52億
|188.27億
|190.41億
|280.17億
|平均值
|203.38億
|238.75億
|263.33億
|280.17億
|中位數
|205.18億
|238.50億
|265.94億
|280.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.04
|-1.30
|-1.76
|-1.53
|-0.95
|營業收入
|56.03億
|73.17億
|78.50億
|91.33億
|121.71億
詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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